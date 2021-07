Tennis : Caroline Garcia participera aux Jeux Olympiques de Tokyo

Caroline Garcia participera aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021. La Lyonnaise sera alignée en simple et en double pour sa deuxième olympiade après Rio en 2016. Pour le tournoi de double, la Rhodanienne sera associée à Kristina Mladenovic.



Alizé Cornet et Fiona Ferro seront également présentes pour le tournoi olympique. Chez les hommes, Jérémy Chardy, Gaël Monfils, Gilles Simon, Ugo Humbert, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut font partie des joueurs sélectionnés.

La sélection 🇫🇷 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo.#UneSeuleEquipe pic.twitter.com/hByM0AG3n8 — FFT (@FFTennis) July 2, 2021