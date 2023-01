Tennis : le plateau de l’Open 6e Sens dévoilé

Sur les 32 joueuses qui composeront le tableau final, 21 sont déjà connues, et elles font toutes partie du Top 100 mondial.



Le tableau s’annonce donc d’une densité exceptionnelle avec un Cut à 73 (classement de la dernière joueuse admise

directement dans le tableau), un niveau très rarement atteint pour cette catégorie de tournoi. Il pourra encore être bonifié avec les Wild-Cards restant à attribuer.



Plusieurs joueuses seront très attendues à Lyon, comme la 20ème mondiale Liudmila Samsonova, vainqueur de 3 titres sur le circuit WTA en 2022 ou la Chinoise Shuai Zhang, désormais 25ème mondiale qui remettra son titre en jeu.

On peut également citer Martina Trevisan, récente finaliste de la United Cup avec l’Italie, Jil Teichmann, tenante du titre en Billie Jean King Cup, Petra Martic, figure du circuit WTA et ancienne 14ème mondiale.



Côté tricolore Alizé CORNET sera aussi présente, tout comme l’ambassadrice du tournoi Caroline Garcia, 4ème mondiale et vainqueur du dernier Masters. Le tournoi aura lieu à partir du 28 janvier.