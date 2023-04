Tennis : on connaît le plateau de l’Open Parc

Du 20 au 27 mai, se déroulera la sixième édition du tournoi ATP lyonnais sur terre battue : l’Open Parc. La compétition se passera au vélodrome du parc de la Tête d’Or et des grands joueurs ont déjà répondu présents.

Parmi eux, on retrouve deux Français bien connus ; Richard Gasquet, numéro un tricolore (43 mondial) et Gaël Monfils (ex-6e mondial).

On peut compter sur le retour du Britannique Cameron Norrie (13e mondial) champion en titre de l’édition 2022 et principal favori, ainsi que l’Américain Tommy Paul (17e mondial) ou encore l’espagnol Pablo Carreno Busta (22e mondial). L’organisation s’est aussi félicité ce mardi après-midi de la présence de l’Argentin Sébastian Baez, qu’elle présente comme “l’une des attractions de l’édition 2023”.

La France sera représentée par cinq joueurs. Hormis Richard Gasquet et Gaël Monfils, on retrouvera Corentin Moutet (64e mondial), Quentin Halys (66e mondial) et Gregoire Barrere (56e mondial).