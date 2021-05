TER : le trafic reprend doucement sur la ligne Lyon/St-Etienne

La circulation ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne reprend tout doucement ce jeudi matin. Le service restera toutefois fortement perturbé avec seulement 3 allers-retours TGV entre Paris et Saint-Etienne avec des arrêts exceptionnels et 3 allers-retours TER entre Lyon et St Etienne.

En complément, 19 cars feront des allers retours pour prendre en charge les clients entre Givors et Saint-Etienne, des navettes ferroviaires TER étant assurées entre Givors et Lyon.



À partir de vendredi un train circulera toutes les heures dans chaque sens.

Depuis mardi matin, des réparations sont en cours suite à la crue du Gier, qui a détruit un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée et entrainé la chute d’un poteau supportant la caténaire, au niveau de la

commune de Châteauneuf dans la Loire.



Le chantier se prolongera avec l’inspection du mur de soutènement du talus, qui a été emporté sur plusieurs dizaines de mètres par la crue. L’inspection complète des ouvrages nécessite d’attendre la stabilisation des conditions météo. Le chantier de réfection de la voie dégradée devrait s’étaler sur plusieurs semaines.