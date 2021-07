ASSISTANT POLYVALENT ACCUEIL / COMMERCIAL

OnlyKart recherche 1 poste assistant de la responsable commerciale accueil.

OnlyKart, le complexe multi-loisirs : karting électrique, bowling 2.0,

ski indoor et réalité virtuelle situé à Dagneux (20 min de Lyon) recrute son assistant(e) polyvalent.

Rattaché à la directrice commerciale et accueil (bras droit)

Poste: 39H à pourvoir immédiatement

Horaires: à définir avec le candidat probablement 1 semaine sur 2 du mardi au samedi puis du mercredi au dimanche

Rémunération: selon profil

Indispensable :

la satisfaction clients est votre moteur

Permis B

Votre esprit d’équipe

Votre envie de vous investir pour la société OnlyKart

Missions :

-Accueil et encadrement de la clientèle

-Participation aux salons BtB et BtC

-Ventes d’évènements BtB et gestion d’un CRM (proposition, devis, négociation, relance téléphonique …)

-Standard téléphonique et administratif

-Maitrise du logiciel de réservation

-Service au bar et encaissements

-Commande fournisseurs et gestion des stocks

-Mise en place et coordination des événements (BtB)

-Formation et management des extras

-Dynamiser le complexe avec organisation de soirée

-Organisation de journées portes ouvertes

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique, merci de transmettre CV au Service RH : contact@onlykart.com en mettant en objet la référence : POLY-ACCUEIL-COMMERCIAL 2021