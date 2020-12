Testez votre culture générale avec le quizz Miss France !

Pensez-vous obtenir uniquement des bonnes réponses à ce test de culture générale que doivent passer les Miss régionales, prétendantes au titre de Miss France, dont l’élection se tiendra le 19 décembre prochain au Puy-du-Fou ?

Composés de 40 questions réparties en quatre grandes catégories -“Révisions”, “Actualités”, “La France dans le monde” et “Pour aller plus loin”, il est moins facile qu’il en a l’air ! Alors à vos stylos ! Les réponses sont en bas de chaque rubrique.

ACTUALITE

1) Quel animal à écailles a-t-on accusé d’avoir transmis le coronavirus à l’homme ? (a- le tamanoir b- la chauve-souris c- le pangolin)

2) Quel acteur incarne Alex, le héros du film Miss ? (a- Hugo Gélin b- Alexandre Wetter c- Thibault de Montalembert)

3) Quel couturier célèbre a ému le monde de la mode en organisant son dernier défilé en janvier 2020 ? (a- Jean Paul Gaultier b- Christian Lacroix c- Pierre Cardin)

4) Quel champion du monde de foot 1998 a eu la fierté de voir son fils intégrer l’équipe de France en novembre 2020 ? (a- Didier Deschamps -b Zinédine Zidane c- Lilian Thuram)

5) Quel ministère est dirigé par Eric Dupont-Moretti ? (a- la Justice b- la Santé c- l’Intérieur)

6) Comment s’appelle la toute première vice-présidente des Etats-Unis, élue en novembre 2020 ? (a- Hillary Clinton -b Condoleeza Rice -c Kamala Harris)

7) Quelle animatrice télé a lancé son magazine féminin en novembre dernier ? (a- Sophie Favier b- Sophie Davant c- Sidonie Bionnec)

8) En février 2020, quelle chanteuse a reçu la Victoire de la musique de l’artiste interprète féminine ? (a- Pomme b- Suzane -c Clara Luciani)

9) Quelle course à la voile s’est élancée des Sables d’Olonne le mois dernier ? (a- le Trophée Jules Vernes b- la Route du Rhum c- le Vendée Globe)

10) Quelle fonctionnalité permettant de poster des vidéos l’application Instagram a-t-elle lancé en juin 2020 ? (a- les Reels b- les Story c- les igtv)

(Réponses : 1C-2B-3A-4C-5A-6C-7B- 8C-9C-10A)

RÉVISIONS

1) En quelle année eut lieu la toute première représentation de la Cinéscénie du Puy du Fou ? (a- 1968 b- 1978 c- 1988)

2) Dans l’Histoire de France, quel souverain était surnommé l’«empereur à la barbe fleurie» ? (a- Clovis b- François 1er c- Charlemagne)

3) Qui a écrit Les Trois Mousquetaires ? (a- Jules Verne b- Victor Hugo c- Alexandre Dumas)

4) Quelle ville s’appelait autrefois Lutèce ? (a- Paris b- Rome c- Athènes)

5) En mathématiques, comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en deux angles égaux ? (a- la médiane b- la médiatrice c- la bissectrice)

6) Quel architecte a conçu et construit la Galerie des Glaces au château de Versailles ? (a- Jules Hardouin-Mansart b- Louis Le Vau c- André Le Nôtre)

7) En 2011, quel territoire est devenu le 101e département français ? (a- La Guyane b- Mayotte c- La Martinique)

8) En France, quelle institution regroupe le Sénat et l’Assemblée Nationale ? (a- le Parlement b- le Congrès c- la Cour Suprême)

9) Qui était Jean Moulin ? (a- un résistant b- un scientifique c- un ministre)

10) Quel personnage de roman chante «Je suis tombé par terre mais c’est la faute à Voltaire» ? (a- Rémi sans famille b- Poil de Carotte c- Gavroche)

Réponses : 1B-2C-3C-4A-5C-6A-7B-8A-9A-10C

LA FRANCE DANS LE MONDE

1) Quelle série française connaitre un vrai succès à l’étranger sous le nom Call My Agent ? (a- La Flamme b- Dix pour centc- Engrenages)

2) Quel monument parisien réalisé par Ieoh Ming Pei est célèbre dans le monde entier ? (a- La Pyramide du Louvre b- L’Obélisque de la Concorde c- Le Centre Pompidou)

3) A Menton, qui est le chef du Mirazur, le meilleur restaurant du monde en 2019 ? (a- Gilles Goujon b- Philippe Etchebest c- Mauro Colagreco)

4) Cette année, quelle artiste française s’est classée en tête du Billboard américain grâce à la série Emily in Paris ? (a- Mylène Farmer b- Edith Piaf c- Christine and the Queens)

5) Quel PDG français est l’époux de l’actrice Salma Hayek ? (a- Arnaud Lagardère b- François-Henri Pinault c- Bernard Arnault)

6) Quelle femme française dirigea le Fonds monétaire international (FMI) jusqu’en 2019 ? (a- Edith Cresson b- Christine Lagarde c- Nadine Morano)

7) Qui est la dernière Française à avoir reçu un Oscar de la meilleure actrice ? (a- Simone Signoret b- Marion Cotillard c- Isabelle Huppert)

8) Quel auteur-compositeur-interprète-réalisateur-graphiste français a réalisé des clips de Katy Perry, Lana Del Rey et Drake ? (a- Jean-Michel Jarre b- Woodkid c- Benjamin Biolay)

9) Quelle actrice incarne Madeleine Swann dans le prochain film de la saga James Bond ? (a- Monica Bellucci b- Léa Seydoux c- Marion Cotillard)

10) Quel écrivain contemporain français est le plus lu dans le monde ? (a- Marc Lévy b- Michel Houellebecq c- Guillaume Musso)

Réponses : 1B-2A-3C-4B-5B-6B-7B-8B-9B-10A

POUR ALLER PLUS LOIN

1) Quel était le nom de la première Miss élue en 1920 ? (a- Agnès Souret b- Mareva Georges c- Claudine Cassereau)

2) Qu’est-ce que le Pouilly Fumé ? (a- un vin b- un fromage c- un jambon)

3) Dans quelle région sont tournées les séries Demain nous appartient et Ici tout commence ? (a-PACA b- Occitanie c- Auvergne-Rhône-Alpes)

4) Sous quel pseudo est connue l’influenceuse Léna Mahfouf ? (a- Léna 2.0 b- Léna Situations c- Léna Power)

5) Depuis 1967, quelle ville française abrite le secrétariat du Père Noël ? (a- Lille c- Limoux c- Libourne)

6) a quels humoristes doit-on la chanson «Auteuil-Neuilly-Passy» ? (a- les Nuls b- les Nous C Nous c- les Inconnus)

7) Qu’est-ce qu’un MOF ? (a- un Ministre d’Outre Mer Français b- un Maître d’Oeuvre Forgeron c- un Meilleur Ouvrir de France)

8) Quel est le quotidien d’information le plus diffusé en France ? (a- Le Parisien b- La Montagnec- Ouest-France)

9) Quelle est la nationalité du vainqueur du Tour de France 2020 ? (a- française b- belge -c slovène)

10) Selon les règles de savoir-vivre, on ne doit pas dire «bon appétit» au début d’un repas. Que doit-on dire à la place ? (a- bon repas b- bonne dégustation c- surtout ne rien dire)

Réponses: 1A-2A-3B-4B-5C-6C-7C-8C-9C-10C