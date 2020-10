Tête d’or : les serres seront fermées à partir de ce samedi

Les Grandes serres du Jardin Botanique du parc de la Tête d’or vont être rénovées. Elles seront fermées au public à partir ce samedi.



Des travaux de consolidation et d’entretien de l’ouvrage, déjà partiellement rénové en 1997, seront menés. Ils nécessitent la condamnation de plusieurs allées, notamment pour y installer des échafaudages, d’où une fermeture des Grandes serres au public jusqu’en février.



Pour rappel, les serres sont inscrites depuis 1985 à l’inventaire des Monuments historiques pour la qualité et la légèreté de leur structure, elles sont devenues au fil du temps un véritable emblème du Parc de la Tête d’or.



Elles accueillent 150 000 visiteurs par an. Avec plus de 13 000 espèces différentes dont 900 espèces menacées, certaines éteintes dans la nature et ne se trouvant qu’au Jardin Botanique de Lyon ou dans très peu d’autres jardins, ses collections végétales sont un patrimoine unique et inestimable et en font le premier Jardin Botanique de France.