Thaakir Abrahams signe au LOU

À partir du 1er juillet prochain, l’ailier du Cell C Sharks officialise la signature avec le LOU. Un joueur talentueux doté d’une vitesse incroyable, pouvant évoluer sur plusieurs posts, il est souvent considéré comme « dévastateur ».



Le sud-africain de 24 ans possède déjà un palmarès impressionnant avec 4 essais inscrit en 8 matchs de United Rugby Championship.



Il a également participé à la Coup de Monde 2019 en Argentine avec l’équipe de Sud-africaine en U20.

Engagé pendant 2 ans au LOU rugby, Thaakir Abrahams apportera son talent et son expérience à la plus haute division du rugby français.