The Place To Gift, un commerce éphémère avec des produits lyonnais

Pour sauver l’économie, Bruno Le Maire l’a dit, il faut consommer et surtout consommer local ! The Place To Gift a donc tout compris en ouvrant ce “pop up store” au coeur de Lyon, 100% dédié à mettre en avant les créateurs de la ville.



Situé au 3 Quai Jules Courmont, en Presqu’île (Quai du Rhône, entre l’Hôtel-Dieu et Cordeliers), The Place To Gift ouvrira du 18 au 24 décembre avec des produits issus des collections de 8 créatrices lyonnaises.



Au programme des bijoux Made in France, de la mode éco-responsable, des cosmétiques naturels, et même des tatouages éphémères.



Une bonne idée pour les habitués des cadeaux de dernière minute !