Le casting de la nouvelle saison de The Voice a été dévoilé. Après le départ d’Amel Bent, TF1 a annoncé le retour de Mika dans le célèbre fauteuil rouge.



A ses côtés, pour cette 13e saison, on retrouvera Zazie, Vianney mais aussi Big Flo et Oli.



Il s’agira de sa 8e participation au télé-crochet. L’enregistrement des émissions devrait commencer dans quelques semaines