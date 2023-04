The Voice : À la poursuite de son rêve, Nochka remporte sa battle

Lors des cross battles face à Bey, c’est Nochka qui a remporté la victoire ce samedi soir. Avec un réarrangement de la chanson “La Seine”, c’est une prestation des plus originales que nous ont proposée les deux candidats. Nochka passe donc au stade suivant.

Ce samedi se sont déroulé les cross battles. C’était au tour de l’équipe de Big Flo et Oli de proposer deux candidats, et c’est Nochka et Bey qui se sont affrontés.

Pour la jeune candidate, se frotter à une épreuve éliminatoire n’a pas été simple gérer. La Lyonnaise appréhendait d’affronter Bey, un candidat qu’elle a dû apprendre à connaître. Au fil des répétitions, la candidate s’est d’ailleurs découvert beaucoup en commun avec le jeune homme.



C’est donc sur « La Seine » de Vanessa Paradis et M, que les deux candidats se sont affrontés avec seule consigne : faites-en un arrangement. Big Flo et Oli attendaient, en effet, qu’ils changent complétement la chanson pour qu’elle soit en accord avec leur personnalité.

« On en a fait quelque chose qui m’a plu. »

L’idée de créer un remix a été l’une chose les plus appréciées par Nochka. Malgré un morceau difficile pour elle, la jeune femme a tout donné pour s’approprier le titre.

C’est finalement à l’instinct, que les deux compositeurs ont créé un arrangement. Ils ont décidé de garder uniquement la base de la musique. « On a fait une session de studio avec Bey, on a passé la journée à faire de la musique et c’était très cool.». Ayant les mêmes goûts musicaux, les deux artistes sont vite tombés d’accord et ont créé un duo plus qu’une battle.

« J’étais partagée entre ces deux émotions ; je suis triste pour lui et je suis contente pour moi.»

À la suite de leur prestation, malgré les pronostics des autres coachs, qui penchaient plus pour Bey, Big Flo et Oli ont choisi Nochka pour continuer l’aventure. La jeune femme a été touchée par leurs propos et le fait qu’ils continuent à explorer son univers. Si Nochka est contente de continuer, elle veut toutefois faire mieux pour la prochaine battle.

« Il y a des personnes très talentueuses.»

Pour la suite, la jeune femme essaye de ne pas trop y penser. “C’est une expérience unique, j’ai envie de continuer le plus longtemps possible, mais si ça doit s’arrêter, ce n’est pas grave”. Nochka avoue redouter les autres concurrents, mais se dit déterminée à donner le meilleur d’elle pour aller le plus loin.