The Voice – Entretien : l’histoire ne fait que commencer pour Mister mat

Mathieu, alias Mister mat, participe à l’édition 2022 de The Voice sur TF1 et s’est rapidement confié à Tonic Radio avant le rendez-vous qui l’attend ce samedi 16 avril, avec les battles de l’émission, étape obligatoire avant d’envisager l’accès à la phase suivante et pour se rapprocher petit à petit de la victoire finale qu’il convoite.

« La musique, c’est ma vie et elle fait partie de mon équilibre, c’est presque comme respirer », exprime le chanteur, qui semble habité par sa passion. Une chose qu’ont remarqué les juges de l’émission, puisqu’ils se sont tous les quatre retournés après sa prestation à l’aveugle, avant que le choix du candidat ne se porte finalement sur Vianney : « Je n’avais pas fais de plan sur qui choisir mais j’aime son personnage et je l’ai choisi », explique Mathieu.

Un coach de choix pour préparer les battles, une étape que l’artiste compte bien franchir, lui qui voit plus loin. « Je suis assez calme et serein, j’ai envie d’avancer », confesse-t-il, tout en sachant que la concurrence sera rude. « J’ai une âme de compétiteur, c’est sûrement dû à mon passé de rugbyman », affirme Mister mat, avec cette rage de vaincre qui l’anime. Une rage qui pourrait l’aider samedi soir. Le verdict approche…