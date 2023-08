Un jeune Saône-et-Loirien va poursuivre l’aventure The Voice Kids sur TF1. Il s’agit de Rapahël Sanchez, âgé de 13 ans et originaire de Fragnes-la-Loyères, qui a réussi hier soir l’épreuve des auditions à l’aveugle. Alors que Kendji Girac et Nolwenn Leroy se sont retournés, le jeune homme, qui a performé sur une chanson de Lady Gaga, a choisi d’intégrer l’équipe de Kendji pour la suite du programme.