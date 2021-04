The Voice : La Lyonnaise Aimée à l’épreuve des K.O

Aimée, candidate lyonnaise de l’émission « The Voice », chantera samedi pour la fameuse épreuve des K.O. Cette étape demande aux coachs de se séparer de la moitié de leurs talents afin de passer de 8 à 4 talents. Un défi supplémentaire pour la jeune artiste, qui était déjà sortie victorieuse du « Kids Tonic Live » en 2019. A l’époque, elle avait réalisé la première partie du concert de Soprano au Printemps de Pérouges.

Une nouvelle expérience

Aimée est venue à « The Voice » sur demande de la production mais elle est ravie de cette expérience. Après son choix lors des auditions à l’aveugle d’interpréter « Before you go » de Lewis Capaldi, la jeune chanteuse avait choisi Vianney comme coach. Elle évoque le fait qu’il soit un coach très à l’écoute et qu’il cherche à accorder le timbre de voix « sans l’étouffer ».

À 16 ans, la jeune artiste est stressée à l’approche de cette étape de la compétition. Après deux francs succès lors des étapes précédentes, cette expérience est « un rêve d’enfant ». La jeune femme ne pensait pas arriver jusqu’à cette étape. Pour elle, c’est un honneur de chanter en temps de Covid.

La jeune lyonnaise chantera sur le plateau de « The Voice » pour les K.O lors d’une émission qui sera diffusée à partir de 21h05, ce samedi soir.