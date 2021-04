The Voice : la Lyonnaise Anaïd B. joue sa place dans l’aventure

Anaïd B., candidate lyonnaise de l’émission The Voice, défendra sa place ce samedi dans la redoutable épreuve des K.O, où chaque coach devra se séparer de quatre de ses protégés.

Après des auditions à l’aveugle provoquant les louanges de l’ensemble du jury, la chanteuse de 25 ans, présente sur le plateau avec la volonté de défendre un chant traditionnel arménien, a choisi Vianney pour continuer l’aventure. Touchée par son écriture, elle revient notamment sur les séances de coaching avec l’artiste de 30 ans : “Avec Vianney, je n’avais qu’une envie c’était de le faire parler, de tisser des liens, de pouvoir discuter de l’écriture.”

Voyant cette première étape comme une sorte de révélation pour elle, la jeune artiste, venue transmettre un message fort, a été chaleureusement accueillie sur les réseaux sociaux : “Ma vidéo a vraiment fait le tour du monde. Le public arménien et non arménien a compris le message et ma démarche dans ce concours“, confie-t-elle.

Aux Battles, sur la chanson “Zina” de Babylone, elle n’a pas été retenue par son coach mais a quand même pu rester dans l’aventure grâce à Marc Lavoine, qui l’a finalement repêchée. Une rencontre humaine, avec un artiste “qui essaye de tirer le meilleur de ses candidats”.

Celle qui aura donc connu deux différents coachs, une véritable chance comme elle aime le rappeler, occupera la scène de The Voice ce samedi sur TF1 (21h05).