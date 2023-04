The Voice : La Lyonnaise Élise se frotte aux battles

Samedi 11 mars, le public de The Voice s’est retrouvé transporté par la voix d’Élise. Cette jeune lyonnaise, âgée de 22 ans, a présenté une performance à couper le souffle sur scène lors de son audition à l’aveugle. C’est sur le titre « I love You » d’Yseult, qu’elle a conquis le cœur des quatre juges avant de choisir l’équipe d’Amel Bent.

La jeune étudiante en agriculture, environnement et agroalimentaire n’a jamais pris de cours de chant et pourtant elle a subjugué tout le monde lors de son passage. Elle s’est découvert une passion pour le chant très jeune, puisqu’elle a commencé à l’âge de 4-5ans. « C’est ma mamie qui m’a fait écouter du Édith Piaf et c’est comme ça que j’ai commencé à chanter » confie Élise. Elle commence en imitant la grande interprète française, avant de finir par trouver sa voix à elle.

Passionnée par le chant, la question de faire The Voice lui vient malgré des doutes. « J’ai toujours pensé à faire cette émission mais je me posais pas mal de questions. Je voyais le niveau augmenter tout le temps donc je me demandais : suis-je capable d’avoir le niveau pour l’émission, suis-je faite pour ça et comment vais-je gérer ma peur.»

L’été dernier l’émission contacte Élise pour lui proposer de faire le casting mais elle refuse dans un premier temps afin de finir ses études. L’année qui suit, elle est en année de césure afin de se concentrer sur la musique et cette fois-ci elle ne laisse pas passer cette chance. Élise est au casting de The Voice 2023.

« Je sais que pendant le tournage j’étais un peu dans le déni »

Pendant sa prestation Élise nous confie être en déni sur ce qui était en train de se passer, elle s’est mis « en mode robot » et ne pensait plus qu’au chant. Le résultat est là : les quatre coaches se retournent.

Le choix du coach n’a pas été facile, mais c’est finalement Amel Bent que choisi Élise, « Dans son discours j’ai eu l’impression qu’elle m’avait un peu lu et je me suis dit que c’est elle qui allait me donner les clefs pour progresser dans le chant. ».

Samedi 15 avril, c’est un nouveau défi qui attend la jeune chanteuse car elle devra affronter un membre de son équipe durant les battles. Élise peut compter, sur le soutien de sa famille et sa voix hors du commun, pour ce nouveau challenge.