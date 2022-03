Léna Maire, habitante d’Andrézieux-Bouthéon et lycéenne dans un lycée de Saint-Étienne et élève au conservatoire Massenet, a remporté un franc succès samedi soir sur le plateau de l’émission The Voice, diffusé par TF1.

Tous les coaches se sont retournés lors de l’audition à l’aveugle de l’artiste locale, qui a interprété Never can say goodbye des Jackson 5, avant de finalement opter pour l’équipe de Vianney.