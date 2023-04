The Voice les battles : l’aventure continue pour Élise

C’est sur l’interprétation de la vie en rose d’Édith Piaf, que ce samedi Élise a affronté Ludmilla. Les deux talents d’Amel Bent se sont retrouvés en face à face le temps d’une reprise mémorable. Élise est sauvée par Amel Bent et Ludmilla est repêchée par Zazie pour le plus grand bonheur des deux amies.

Ce samedi se sont déroulées les battles. Pour l’occasion, Amel Bent a décidé de faire s’affronter deux jeunes talents, Élise et Ludmilla. Pour les jeunes femmes, c’est un choix compliqué pour leur amitié naissante. « C’était un peu dur de se dire que j’allais tomber contre elle et que potentiellement une de nous deux allait partir. » confie Élise.

La chanson est dévoilée et il s’agit de la « La vie en Rose » d’Édith Piaf. Un choix qui a surpris les deux concurrentes. Très vite des questions se posent sur cette chanson. Élise se demandait « qu’est-ce que je vais apporter de plus à cette chanson », un standard de la chanson repris un grand nombre de fois.

Au moment d’écouter la chanson arrangée par l’orchestre, Élise comprend qu’elle va pouvoir proposer quelque chose de différent. « On a fonctionné comme un duo et non comme une battle et c’était super agréable ».

Le jour des battles, il y avait un stress car elles sont aussi synonymes de fin d’aventure pour l’une d’entre elles. À la fin de leur chanson, la moitié des coachs font leur pronostic sur la chanteuse qui a réalisé la meilleure prestation, et c’est Élise qui est choisi. « Ça fait un petit soulagement devoir que deux des coachs m’ont “préféré ” sur cette battle ».

« Ça été super dur, je n’ai pas été soulagé. Je me suis dit c’est fini pour Ludmilla, c’est terrible. »

À l’issue des battles, Amel Bent choisi Élise pour continuer l’aventure. Mais ce n’est pas la fin pour Ludmilla qui est repêchée par Zazie. C’est alors un ascenseur émotionnel pour Élise « c’était beaucoup d’émotions, de la tristesse à la joie en rien de temps ». Elle explique avoir ressenti plus de tristesse au début suite au risque de départ de son amie que de la joie de rester. Le soulagement a donc été grand quand Ludmilla a pu continuer.

La jeune chanteuse anticipe déjà les cross battle, « le niveau monte et tout le monde à sa place dans l’émission. ». Elle aborde cette étape différemment, en étant un peu plus stressée et en travaillant encore plus.