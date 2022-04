The Voice : Mister Mat à l’œuvre ce samedi

Né en Isère, Mister Mat de son vrai nom Mathieu Guillou, poursuit l’aventure de The Voice dès ce samedi lors des Battles.

Après avoir séduit le public et les quatre coachs (Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny) en février dernier lors des auditions à l’aveugle sur une interprétation de “Georgia on my Mind” de Ray Charles, le guitariste de 43 ans aura un nouveau challenge à relever pour pouvoir rester dans la compétition.

Passionné de musique et plus particulièrement de hard-rock et de blues, l’originaire de Voiron s’est confié au micro de Tonic Radio afin de nous expliquer pourquoi il est autant attiré par la musique et la chanson.

Autrefois chanteur au sein d’un groupe – Moutain Men – pendant dix ans, où il a formé son équipe depuis 2005 avec l’Australien Ian Giddey, a sorti en tout 6 albums, fait des centaines de concert et reçu plusieurs récompenses dans des festivals, Mister Mat a décidé de changer d’atmosphère.

Effectivement en 2019, ce dernier démarre une carrière solo, mélangeant des chansons en français et en anglais. Il sort un premier EP, « Freedom », en novembre 2019, et un premier album « Désespérément Optimiste » (Decca Records / Universal), en mars 2020 co-produit par l’ancien chanteur de Louise Attaque, Gaëtan Roussel.

Une carrière bien construite, qui aura motivé le guitariste Voironnais à se donner un nouvel objectif : participer à l’émission de The Voice. Un choix réfléchit pour ce musicien accompli qui nous explique les raisons de son choix.

Si vous souhaitez suivre le passage de Mister Mat, rendez-vous ce samedi sur TF1 à partir de 21 heures.