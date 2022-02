The Voice : Mister Mat se donne une “deuxième chance”

Ce samedi, aura lieu une nouvelle soirée des auditions à l’aveugle de The Voice et Mister Mat, un musicien de 43 ans va tenter sa chance.

Mister Mat, de son vrai nom Mathieu est originaire de Voiron, le quadragénaire a toujours été entouré par la musique puisque son grand-père avait pour habitude de siffler lors des marchés et de chanter au sein des églises. « La musique est pour moi, un moyen de communiquer depuis que je suis adolescent ».

Pendant 10 ans, il a sillonné le monde avec son groupe, sorti 8 albums et fait plus de 700 concerts. Malheureusement, le groupe s’est séparé et il a donc tenté sa chance en sortant un album solo qui n’a pas fonctionné comme il l’espérait puisque la crise sanitaire est apparue au même moment.



Il a donc décidé de s’inscrire à The Voice pour se lancer dans une nouvelle aventure. « Il y a des moments dans la vie où il ne faut pas se poser trop de questions. Je me suis dit que cette aventure pouvait me donner une certaine visibilité et pouvoir vivre un nouvel épisode de ma vie m’a vraiment donné envie de m’y inscrire ».



Reste maintenant à savoir, si le fauteuil de l’un des coachs va se retourner.