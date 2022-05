The Voice : Mister Mat veut “monter la dernière marche avant le direct”

“Depuis les Cross Battles, je me sens bien l’aventure continue, je suis très content” exprime Mister Mat quelques jours après sa qualification au tour suivant de The Voice. Le 30 avril dernier, le Voironnais s’est qualifié face à Cherine, dans un combat rude et intense, le chanteur y a laissé des plumes,” Émotionnellement ça m’a bien secoué”.

L’émission de TF1 est compétitive et cela attriste de devoir laisser partir une personne que l’on a côtoyé, ” C’est un sentiment bizarre que d’éliminer quelqu’un surtout dans la musique, mais c’est le principe de The Voice”. La tension était d’autant plus présente que cette fois-ci, ce n’étaient pas les coachs qui choisissaient, mais le public. ” Le public est un juge de paix dans la musique, j’en suis très honoré qu’ils ont tous réussi à rentrer dans mon univers”.

Le chemin est encore long et le chanteur reste lucide sur la suite des événements. Ce samedi, il y aura les Supers Cross Battles une “dernière marche avant le direct” comme le souligne Mister Mat. Il espère passer une étape supplémentaire “pour pouvoir voir comment ça se passe après…”.