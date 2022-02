The Voice : Nabila intègre l’équipe d’Amel Bent

Ce samedi, pour le premier épisode de The Voice, on a pu découvrir Nabila. La Marseillaise a pu interpréter lors des auditions à l’aveugle le titre, « Du bout de mes lèves » de Barbara. Une chanson qui lui tenait à cœur puisque ce titre l’accompagne depuis plus de trois ans. Il s’agit en effet, de l’ouverture du spectacle auquel elle participe.

Après quelques secondes de trac, la chanteuse des Bouches-du-Rhône s’est détendue et sa voix a pu résonner sur scène, laissant l’émotion atteindre les fauteuils des coach. « Juste avant, mon cœur s’est énormément accéléré, j’ai cru qu’il allait s’arrêter. On se demande ce qu’on fait là et puis, très vite ça s’efface. Je me rend compte que je suis là pour livrer une chanson que j’aime, je saisi ma chance, je n’ai rien à perdre ».

Nabila intègre l’équipe de Amel Bent

Après sa prestation, plusieurs sièges se sont retournés mais Nabila a finalement choisi Amel Bent comme coach. « J’ai choisi Amel Bent parce que c’est la seule femme mais aussi pour son parcours, ses origines et le fait qu’elle se soit retournée la première. »

Pour la suite de la compétition Nabila veut continuer sur cette lancée, « Je veux qu’on me découvre en tant qu’artiste et qu’on découvre ma musique. » La prochaine étape de la compétition, ce sont les battles. Les talents de Amel Bent vont devoir affronter les talents de d’autres coach mais aussi d’autres talents issus des auditions à l’aveugle puisque, pour cette saison, une nouvelle règle a été mise en place.

Une règle qui offre une seconde chance à certains talents qui n’ont pas vu les fauteuils se retourner lors des auditions à l’aveugle. Nolwenn Leroy, la coach surprise va repêcher quatre personnes pour leur permettre d’accéder aux Battles.

Une nouvelle règle qui n’effraie par Nabila. “J’espère que de belles choses vont encore m’arriver et j’espère que des personnes comme moi se rendront compte qu’il faut qu’elles se dirigent vers des endroits où on ne les attend pas”.

