The Voice : Nochka va tenter de poursuivre l’aventure

Lors des auditions à l’aveugle, le public a pu découvrir Nochka, jeune talent originaire de Lyon. C’est avec la chanson « l’enfer » de Stromae, mais à sa sauce, que la jeune femme a fait retourner les quatre coachs. Elle a alors décidé d’intégrer l’équipe de Big Flo et Oli.

Nochka est une jeune compositrice, interprète qui a décidé de participer à l’aventure The Voice. Elle compose depuis qu’elle a 15 ans. Elle a commencé en chantant sur des instrumentales sur YouTube, mais au bout d’un temps elle s’est lassée. Elle a donc commencé à faire des arrangements sur des musiques afin qu’elles correspondent à elle et à son univers.

« Avant l’émission, je me suis très mal préparée, je n’ai pas répété chez moi. »

Participer à l’émission n’a jamais vraiment été dans ses projets, mais quand elle a été appelée pour participer, elle a accepté, mais avec une condition : venir avec son arrangement. Elle confie ne pas s’être préparé avant de venir, « j’y suis allée comme à un examen qu’on n’a pas révisé, ça passe ou ça casse. »

Lors de ses auditions à l’aveugle, elle a décidé d’interpréter le titre « l’enfer » de Stromae. Le choix de la chanson n’est pas anodin « j’espérais que des personnes se reconnaissent et se disent “je ne suis pas seul”. ». Elle l’a donc travaillée comme s’il s’agissait de l’un de ses morceaux.

« Il m’avait envoyé un message pour me dire qu’il avait beaucoup aimé et me souhaiter bon courage pour la suite.»

À la fin de sa prestation, ce sont les quatre coachs qui se retournent, mais parmi eux, se trouve une personne avec qui elle avait déjà conversé. En effet Big Flo, lui avait envoyé un message auparavant sur les réseaux pour lui dire qu’il appréciait son travail. Un message qui a touché Nochka d’autant plus qu’à ce moment, le duo était en pause. Et c’est l’équipe de Big Flo et Oli qu’elle a donc décidé d’intégrer.



Un choix qui la rassure, car les deux artistes toulousains ont bercé son enfance. Nochka a également senti qu’elle aurait la liberté de continuer à composer et de proposer de nouvelles choses.

« C’est particulier parce que tout était très flou pour moi. J’étais dans des émotions fortes. »

Lors de son passage, elle craignait la gestion du stress, et avoue ne pas beaucoup se souvenir de sa prestation. “J’ai eu la sensation de flotter durant toute ma prestation”. À la fin, ce sont les jambes tremblantes, qu’elle a retrouvé son père.

C’est une Nochka bien déterminée à montrer tout son univers, qu’on retrouve ce samedi, pour les cross battles.