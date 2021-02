The Weeknd sera à Lyon en 2022 !

Alors que les salles de concert sont fermées au public à cause de la pandémie de coronavirus, les artistes espèrent pouvoir le plus rapidement possible rejouer à guichets fermés.

C’est le cas du célèbre chanteur canadien, The Weeknd, qui s’offrira une tournée en France à l’automne 2022, intitulée “The After Hours Tour”.

Et bonne surprise, la star de 30 ans se produira à Lyon, à la Halle Tony Garnier le 12 novembre.

La mise en vente des billets est prévue pour le lundi 8 février à 10h.

The Weeknd organisera sept concerts durant sa tournée, dont 4 à l’Accor Arena de Paris, un à Floirac (banlieue Bordeaux), un à Montpellier, et donc un à Lyon.