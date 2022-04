Thizy-les-Bourgs : le maire reconnaît avoir « participé à des soirées avec des jeunes »

Le maire de Thizy-les-Bourgs, Martin Sotton, est visé depuis plusieurs jours par une enquête concernant sa participation à des soirées alcoolisées en présence de mineurs. Pour la première fois depuis la révélation de l’affaire, l’élu a pris la parole devant le conseil municipal lundi et a reconnu les faits qui lui sont reprochés, niant toutefois le caractère sexuel de ces soirées.

Le maire de cette commune de près de 6 000 habitants reconnaît avoir participé à deux soirées avec des jeunes où de l’alcool coulait à flot. « J’ai participé à deux soirées avec des jeunes, avec de l’alcool. Je le regrette fortement et je veux présenter mes excuses pour les mauvais échos que cela a entraîné pour la commune », a-t-il déclaré devant les membres du conseil municipal et devant son prédécesseur et ancien ministre de la Justice, Michel Mercier, venu assister à la séance, dans des propos rapportés par Le Progrès.

L’enquête menée par la brigade de recherche de la gendarmerie de Villefranche-sur-Saône est toujours en cours. En attendant une décision de la justice, la question se pose sur l’avenir de Martin Sotton à la tête de la municipalité. Des interrogations légitimées par Nathalie Lions, maire déléguée de Mardore, commune rattachée à Thizy-les-Bourgs : « Nous nous réservons le droit de prendre une décision sur votre mandat dans les prochains jours » lui aurait-elle indiqué.