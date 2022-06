Tickets-restaurant : le plafond repassera à 19 euros à partir du 1er juillet

Pour soutenir un secteur de la restauration en grande difficulté pendant la crise du Covid-19, le gouvernement avait pris la décision de doubler le plafond de dépenses des tickets-restaurant pour atteindre 38 euros le 12 juin 2020. Ce plafond sera abaissé dès le 1er juillet prochain, pour revenir à 19 euros par jour.



Dans un communiqué publié ce vendredi, le ministère de l’Economie précise qu’il ne sera plus possible de les utiliser les week-ends et jours fériés à compter du mois prochain.



Après “discussion avec les fédérations professionnelles de la restauration et comme annoncé par le gouvernement, à partir du 1er juillet 2022, l’utilisation des tickets-restaurant se fera dans les mêmes conditions qu’avant la crise sanitaire”.