Time For The Planet : l’entrepreneuriat à la rescousse du climat

Time For The Planet est une entreprise à but non lucratif qui récolte des fonds pour financer des entreprises luttant contre le dérèglement climatique. Créé à Lyon en décembre 2019 par six entrepreneurs, ce modèle inédit et ambitieux poursuit son évolution.

Le projet consiste à utiliser l’argent récolté pour mettre en relation des scientifiques et des entreprises, comme l’explique Coline Debayle, co-fondatrice de Time For The Planet.

Pour pouvoir agir vite, cette initiative vise à associer l’économie et l’écologie par le biais de l’entrepreneuriat. Deux secteurs clés, souvent jugés incompatibles.

Si l’objectif de récolter 1 milliard d’euros peut paraître ambitieux, l’augmentation récente du nombre d’associés et de donateurs de différents secteurs, montre que tout est possible.

Les prochains objectifs de Time For The Planet ? Atteindre trois à cinq millions d’euros, pour commencer à financer des entreprises. Une communication à l’échelle nationale est prévue dès la rentrée prochaine pour attirer de nouveaux talents et de nouveaux investisseurs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, rendez-vous ici.