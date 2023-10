Titres d’identité : le centre temporaire de Saint-Priest reste ouvert 2 mois de plus

Il va jouer les prolongations. Le centre temporaire de demandes de passeports et cartes d’identité de St-Priest reste ouvert deux mois de plus. Il sera accessible jusqu’au 15 décembre.



4 mois après leur ouverture en collaboration avec l’État, les deux centres temporaires des Villes de Lyon et Saint-Priest spécialement dédiés aux demandes de passeports et cartes d’identité ont recueilli plus de 20 400 demandes.



A noter qu’il est désormais possible de prendre rendez-vous dans les communes nouvellement équipées de Lentilly et Communay, puis Francheville à partir du mois de novembre. D’autres communes proposeront ce nouveau service d’ici la fin de l’année.