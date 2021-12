Edito : Toi le hooligan

Toi qui viens au stade pour te battre

Toi qui cries beaucoup plus souvent « machin enc*** » plutôt qu’encourager ton équipe

Toi qui viens dans les tribunes avec une cagoule

Toi qui lèves ton majeur à tout bout de champ

Toi qui as besoin de boire dix bières dans un stade

Toi qui caches des fumigènes dans ton caleçon

Toi qui méprises stadiers, policiers, dirigeants, arbitres, adversaires

Toi qui te fous de la présence d’enfants dans les tribunes

Toi qui ne respectes pas les joueurs et l’aire de jeu

Toi qui n’aimes pas le foot

Toi qui es si fier de ton écusson sur ton ceinturon

Toi le hooligan, dégage loin de mon sport

Et de tous les autres

Triste, en colère mais pire encore lassé. On va pas quand même pas leur laisser notre sport ? Virez nous tous ces abrutis des stades, nous, les passionnés de foot, n'en pouvons plus — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) December 17, 2021