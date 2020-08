Tolisso remporte la première Ligue des Champions de sa carrière

Le Bayern Munich a remporté ce dimanche la sixième Ligue des Champions de son histoire en s’imposant 1-0 face au PSG. L’unique but de la partie a été inscrit par le Français Kingsley Coman, formé à Paris.

Les Bavarois sont venus à bout de Neymar et de ses coéquipiers en prenant les commandes du match dans les premières minutes avec un pressing dont ils ont le secret. Si le jeu s’est équilibré par la suite, le PSG n’a pas su profiter de ses temps forts et les Munichois sont passés devant à la 59e minute.

Cinq Français décrochent cette Ligue des Champions avec le club allemand. On retrouve le buteur Kinglsey Coman, le jeune milieu de terrain Michaël Cuissance et les trois champions du monde Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Corention Tolisso.

Ce dernier, l’ancien joueur de l’OL, a remplacé Thiago Alcantara à la 86e minute. Il est sacré champion d’Europe pour la première fois de sa carrière et décroche un nouveau trophée majeur après le titre avec les Bleus en 2018. Le milieu de terrain de 26 ans, rentre dans le cercle très fermé des Français ayant remporté ces deux trophées à l’instar de Zidane, Henry ou encore Lizarazu.