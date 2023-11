Tony Parker cherche des investisseurs pour son château et son domaine viticole

Le président de l’Asvel et ancienne superstar des San Antonio Spurs Tony Parker est à la recherche de particuliers pour investir dans son château et son domaine viticole situé à Saint-Laurent à Avignon. C’est via la plateforme d’investissement Bricks que l’ancien basketteur propose de s’associer à lui avec des possibles investissements dès 10 euros. Tony Parker va ouvrir son domaine à 300 investisseurs particuliers d’après le Progrès. Ces derniers auront droit à une visite des lieux, une dégustation des vins mais aussi un moment intime avec le célèbre sportif.