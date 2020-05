Tony Parker confirme son intérêt pour la présidence de l’OL

Invité de l’émission, OL Night System sur OLTV, ce vendredi soir, le président de l’ASVEL a confirmé qu’il pourrait succéder à Jean-Michel Aulas dans les prochaines années à la tête de l’Olympique Lyonnais. Mais l’ex-joueur des Spurs a conscience que la route est encore longue.



“C’est parfait d’apprendre sur quatre ou cinq ans. C’est ce qu’il faut pour bien apprendre car présider OL Groupe ce n’est pas juste choisir l’entraîneur et les joueurs. C’est beaucoup plus costaud que cela.” Ambassadeur de l’OL à l’étranger, Tony Parker voit désormais plus grand au sein de l’Olympique Lyonnais. Dans quelques années, il se verrait bien à la place de Jean-Michel Aulas. Cependant, le quadruple champion NBA est conscient de l’importance et de la complexité de ce poste. Pour l’heure, il souhaite d’abord apporter de la visibilité au club rhodanien à l’étranger. “J’aimerais juste que la marque OL, qui n’est pas trop réputée aux USA, soit reconnue à l’international comme un Barça ou un Real Madrid. Je vais accorder pas mal d’interviews pour faire connaître l’Olympique lyonnais.”



“Avec Jean-Michel, nous avons beaucoup d’ambitions”



Depuis maintenant quelques années, la collaboration est productive entre Jean-Michel Aulas et Tony Parker. Ce dernier devrait d’ailleurs prochainement faire son entrée au conseil d’administration d’OL Group. Et les deux hommes ne manquent pas d’ambition quant à l’avenir de l’Olympique Lyonnais. “Nous avons débuté avec le rachat, cet hiver, du club de football féminin américain du Reign FC à Tacoma, devenu OL Reign. C’était l’une de mes deux premières missions avec le rachat d’un club en Chine, avouait ce vendredi soir Tony Parker dans l’émission de Barth Ruzza. Nous pouvons envisager beaucoup de choses. Avec Jean-Michel, nous avons beaucoup d’ambitions. Ce n’est pas seulement football et basket-ball. Nous avons commencé sur l’e-sport et il y a le tennis qui va arriver.”