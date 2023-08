Tony Parker devient le premier Français intronisé au Hall of Fame

Aux côtés de son ancien entraîneur aux Spurs, Gregg Popovich, Tony Parker est devenu dans la nuit de samedi à dimanche le premier Français à être intronisé au Hall of Fame, panthéon du basket américain. Une présence symbolique et méritée pour le quadruple champion NBA qui entre encore un peu plus dans la légende du basket.



Le président de l’ASVEL a eu des mots forts et un discours poignant lors de cette cérémonie. Extrait. “Mon aventure a commencé par un grand rêve. Je voulais rêver grand : aller en NBA et devenir le premier meneur européen à réussir là-bas. Je dis toujours qu’il faut rêver grand et que, quand tu dis ton rêve à quelqu’un mais qu’il ne se moque pas de toi, alors c’est que tu ne rêves pas suffisamment grand. Quand j’étais en France, on me disait tout le temps que j’étais trop petit, trop maigre et que je n’allais pas réussir… Aujourd’hui ? C’est moi qui rigole.”



Au sein de cette promotion 2023 figurent deux autres Européens : l’Allemand Dirk Nowitzki et l’Espagnol Pau Gasol. L’Américain Dwyane Wade complète le quatuor d’anciens joueurs.