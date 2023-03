Tony Parker va rejoindre le Hall of Fame

Le président de l’Asvel Tony Parker va entrer au Hall of Fame de la NBA à Springfield aux Etats-Unis d’après nos confrères américains de chez ESPN. Un titre honorifique qui est décerné aux meilleurs joueurs et aux plus grands acteurs de ce sport. Une belle reconnaissance pour le Français qui a arrêté sa carrière outre-Atlantique il y a 4 ans désormais alors qu’il évoluait en fin de parcours avec les Charlotte Hornets, dans la franchise de Michael Jordan.