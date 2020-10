Top 14 : belle opération pour le LOU qui s’impose à Toulouse !

Les joueurs de Pierre Mignoni se sont imposés face au Stade Toulousain (7-16), ce samedi après-midi, au stade Ernest-Wallon. Les coéquipiers de Baptiste Couilloud reviennent de leur déplacement en Haute-Garonne avec les quatre points de la victoire.



C’est un coup de tonnerre ! Leaders du Top 14, les Toulousains ne s’attendaient peut-être pas à se faire autant bousculer par une équipe lyonnaise déterminée à l’idée de remonter au classement. Malgré un début de match plutôt équilibré, Josua Tuisova inscrit le premier essai du match et donne l’avantage au LOU après 28 minutes de jeu. 5 minutes plus tard, Jean-Marc Doussain passe une pénalité. Le score est de 10-0 pour le LOU à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, les Lyonnais restent appliqués et disciplinés. Jean-Marc Doussain gonfle le score par deux nouvelles pénalités (58′ et 69′). Côté Toulousain, Théo Idjellidaine relance la rencontre à dix minutes du terme. Trop tard pour les coéquipiers de Cheslin Kolbe, qui auront tout de même provoqué quelques sueurs froides aux Rhodaniens dans les dernières minutes.