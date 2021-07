Top 14 : le calendrier 2021/2022 dévoilé

Dans moins de deux mois, le rugby reprend ses droits. Le calendrier du Top 14 a été dévoilé ce jeudi. Coup d’envoi le 4 septembre pour la reprise du championnat avec au programme un choc : le champion de France Toulouse, se déplacera sur le terrain de La Rochelle, un remake de la dernière finale du championnat et de la coupe d’Europe. Un derby opposera quant à lui le Stade Français au Racing 92. Pour cette première journée, on assistera à un autre choc, celui-ci méditerranéen : Toulon-Montpellier.



Le LOU, pour sa part, recevra Clermont le 4 septembre. Joueurs et staff du club retrouveront le chemin de l’entraînement mardi prochain au Matmut Stadium de Gerland. Les hommes de Pierre Mignoni recevront notamment le champion en titre lors de la 7e journée. Rendez-vous les 4 et 18 septembre, 2 et 16 octobre, 6 novembre et 4 décembre pour les rencontres à Gerland (phase aller).

