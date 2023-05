Top 14 : le LOU a son destin en main en vue des phases finales au moment de recevoir Perpignan

Après avoir enchaîné quatre défaites en déplacement lors des quatre dernières journées de championnat, le LOU Rugby retrouve le Matmut Stadium de Gerland et son public, ce samedi (17h), pour affronter Perpignan lors de la 24e journée de Top 14.

Sébastien Taofifenua, 2e ligne du LOU, estime que son équipe a encore son destin en main pour cette fin de saison.

Un duel important contre l’USAP à trois journées du terme de la saison régulière avec pour principal enjeu de rester en course pour une qualification en play-offs. Toujours membre du Top 6 et potentiellement dernier qualifié pour la phase finale (6e, 56 points) malgré ces quatre revers de suite, le LOU n’a plus le droit à l’erreur dans ce sprint final de la saison.

Dylan Cretin, 3e ligne du LOU, veut « retrouver le goût des phases finales » après deux ans de disette.

Mais gare à Perpignan, qui est de son côté lancé dans la course au maintien. Actuellement 13e du Top 14 (39 pts), l’USAP joue peut-être sa dernière chance pour rester dans l’élite. Brive va tout faire pour éviter la relégation (14e, 31 pts), tandis que Pau (42 pts), Clermont (46 pts), Castres (49 pts) et Montpellier (49 pts) vont tenter de garder leurs distances avec la place de lanterne rouge et celle des barrages d’accession-relégation.

« On n’est pas devenus nuls en deux semaines, affirme Dylan Cretin. On continue à croire en ce groupe ».

Cette rencontre face à une équipe qui joue pour sa survie sera donc un vrai test pour les Lyonnais de Xavier Garbajosa, qui iront ensuite défier le Stade Français à Paris (dimanche 14 mai), puis recevront Bayonne (dimanche 28 mai) lors de la dernière journée de la phase régulière. Trois rendez-vous avant les vacances ou pour entretenir le rêve de décrocher le Brennus pour la troisième fois dans l’histoire du club après 90 ans d’attente…

Le groupe lyonnais : Bamba, Gomez Kodela, Fotuaika, Rey, Tafili, Taofifenua S., Charcosset, Marchand, Geraci, Guillard, Kpoku, Lambey, Taofifenua R., Allen, Botha, Cretin, Saginadze, William, Couilloud, Doussain, Pélissié, Berdeu, Dumortier, Godwin, Parisien, Regard, Tuisova, Veredamu, Arnold.

Yvon Marcellin