Top 14 : le LOU défie le Stade Rochelais ce samedi

Le Stade Rochelais recevra le LOU au stade Marcel Deflandre ce samedi soir (21h05).



La rencontre est capitale pour les deux équipes. La Rochelle est actuellement 2e du championnat. Les hommes de Ronan O’Gara souhaitent donc conforter leur place. Les Lyonnais sont quant à eux sixièmes du Top 14.



Le retour des internationaux



Le match permettra aux deux équipes de récupérer leurs internationaux. Après une absence de ces derniers, cette 21e journée sera la première post-Six Nations. Les Rochelais disposeront de Grégory Alldritt, Brice Dulin, Pierre Bourgarit et Uini Atonio. Les Rhodaniens pourront quant à eux compter sur les retours de Killian Geraci, Josua Tuisova et Temo Mayanavanua. Avec le retour de certains Bleus, cette fin de saison de Top 14 s’annonce animée.



Pour chacune des prochaines rencontres, chaque match sera une finale pour le Stade Rochelais et le LOU. Avec une seule idée en tête, le top 6.

La composition du LOU :

#SRLOU Dylan Cretin capitaine, Geraci et Chaume de retour… C'est l'heure de la compo !



⌚️ Attention, le coup d'envoi de cette rencontre, initialement prévu à 17h45, ce samedi est décalé à 21h05 ! #TEAMLOU #TOP14 #eFanDays pic.twitter.com/Vaftt1br2q — LOU Rugby (@LeLOURugby) April 16, 2021

La composition de La Rochelle :