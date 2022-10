Top 14 : le LOU doit se relancer contre l’UBB

Le LOU accueille ce dimanche soir (21h05) l’Union Bordeaux-Bègles au stade de Gerland en clôture de la 6e journée du Top 14. Victoire impérative pour les joueurs de Xavier Garbajosa pour éviter de sombrer dans une spirale très négative.



Les Lyonnais chercheront très certainement à jouer leur match référence cette saison. Pour rappel, les deux victoires à Brive (27-31) et à la maison contre le Stade Français (33-27) avaient été poussives. Les Rouge et Noir devront faire preuve de plus de constance, de régularité, mais aussi d’agressivité.



“Sur les derniers matches à l’extérieur, nous n’avons pas vu une équipe qui avait envie de faire mal à son adversaire, de gagner ses duels, de marquer son territoire, on n’a pas vu une équipe agressive, déplore cette semaine le coach du LOU, Xavier Garbajosa. Avec le staff, on enrage. Quand on voit la qualité du groupe que l’on a, on se dit que ce n’est pas possible. Ce n’est pas possible de souffler le chaud et le froid, c’est même difficilement acceptable“.

La composition lyonnaise :

🐺 𝗟𝗢𝗨/𝗨𝗕𝗕, 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼 !

Envoyez dès maintenant vos messages de soutien pour nos Lyonnais ! ⤵https://t.co/NrIqh3a6g8 pic.twitter.com/1co84cq9zc — LOU Rugby (@LeLOURugby) October 8, 2022

La composition de l’UBB :