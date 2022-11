Top 14 : le LOU opposé à Castres ce samedi

Le LOU accueille le Castres Olympique, ce samedi à 17h, au stade de Gerland, à l’occasion de la 10e journée du Top 14. Un duel qui mettra les Lyonnais aux prises avec leur bête noire puisqu’aucune équipe du championnat de France n’a plus battu le LOU que le CO. En 15 affrontements : 10 victoires pour Castres, 1 nul et 4 succès pour le LOU.

La composition du LOU : Tchaptchet – Tuisova, Regard, Godwin, Dumortier – (o) Smith, (m) Doussain (cap.) – Guillard, Sobela, Cretin – William, Lambey – Fotuaika, Charcosset, Rey.

Remplaçants : Coltman, Kaabeche, Vignolles, Gouzou, Pélissié, Veredamu, Parisien, Tafili.

La composition du Castres Olympique : Dumora – Palis, Zeghdar, Séguret, Nakosi – (o) Urdapilleta, (m) Blanc – Delaporte, Ardron, Champion de Crespigny – Staniforth (cap.), Pieterse – Hounkpatin, Barlot, Walcker.

Remplaçants : Colonna, Guérois-Galisson, Nakarawa, Vanverberghe, Usarraga, Doubrère, Le Brun, Chilachava.