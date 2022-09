Top 14 : le LOU se fait peur mais s’offre le Stade Français

Le LOU a remporté sa première victoire de la saison à domicile ce samedi après-midi à Gerland contre le Stade Français (33-27) dans le cadre de la 4e journée du Top 14. Grâce à ce succès, les Rouge et Noir remontent à la 4e place du championnat.



Après avoir mené jusqu’à 20-3 en première mi-temps grâce aux essais de Davit Niniashvili (1′) et de Fletcher Smith (20′), les joueurs de Xavier Garbajosa sont retombés dans leurs travers. À l’image d’une deuxième période où les Rhodaniens ont été sanctionné et puni à trois reprises par des pénalités.



Heureusement, le deuxième essai de Davit Niniashvili (79′) a définitivement entériné le succès des siens, même si Lucas Peyresblanques a inscrit un dernier essai pour les Parisiens juste avant la sirène.

Première victoire à domicile de la saison pour les Rouge et Noir qui s'imposent face au Stade Français (33-27).#LaForceduLOU#LaMeute 🔴⚫️ pic.twitter.com/8Y1na9Xjad — LOU Rugby (@LeLOURugby) September 24, 2022