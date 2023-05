Top 14 : le LOU se sort du piège perpignanais (41-31)

Le LOU a sauvé l’essentiel, samedi, à Gerland, contre Perpignan (41-31), en s’imposant et en s’assurant de rester au moins une journée de plus dans le Top 6 et donc dans les places qualificatives pour la phase finale du championnat.

Les Gones gagnent même une place au classement en se retrouvant 5e avec 60 points, soit trois points d’avance sur le 7e, Toulon, qui a de son côté été éjecté du Top 6 après son revers à domicile contre La Rochelle (8-23).

LOU Rugby 41 – 31 USAP

Pour le LOU :

5 essais : Godwin (8′), Marchand (11′), Saginadze (30′), Couilloud (77′), Gomez Kodela (79′).

5 essais : Berdeu (23′), Doussain (61′).

2 pénalités : Berdeu (774), Doussain (79′).



Pour l’USAP :

3 essais : Brazo (17′), Rodor (45′), Seguela (67′).

2 transformations : Laborde (18′, 68′).

5 pénalités : Laborde (5′, 37′, 41′, 44′).