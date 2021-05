Top 14 : le LOU s’incline à Castres et sort du Top 6

Les joueurs de Pierre Mignoni se sont inclinés ce vendredi soir à Castres (37-29) en ouverture de la 23e journée du Top 14. Mauvaise opération pour le LOU qui est éjecté du Top 6 du championnat de France après ce revers.



La première mi-temps a été fatale aux Lyonnais qui ont encaissé deux essais, dont un à quelques minutes de la mi-temps. Même si les Rouges et Noirs sont revenus à une longueur des Castrais en début de seconde mi-temps (20-19 à la 55′), le Castres Olympique a de nouveau créer l’écart vers l’heure de jeu pour s’imposer dans cette rencontre.



Seul point positif, l’essai du Lyonnais Josua Tuisova dans les dernières secondes de ce choc qui prive le CO du point de bonus offensif. Au classement, le LOU compte désormais 3 points de retard sur le Racing 92 (-1 match), quatrième et Castres, cinquième. Le RCT possède une longueur d’avance sur les Lyonnais, mais compte deux matchs en moins avant les autres rencontres de la 23e journée.