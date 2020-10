Top 14 : le LOU veut rebondir à domicile contre Bayonne

Après le match nul concédé dimanche dernier en toute fin de match sur la pelouse de la Section Paloise (29-29), les joueurs de Pierre Mignoni auront à cœur de retrouver le goût de la victoire. Le LOU reçoit ce dimanche l’Aviron Bayonnais (17h) à l’occasion de la 5e journée du Top 14.



Malgré la contre-performance du week-end dernier, les Lyonnais ont retrouvé de la confiance après leurs deux dernières sorties contre Bordeaux-Bègles et face à Pau. L’entraîneur lyonnais n’a procédé qu’à trois changements en vue de cette rencontre. Dylan Cretin, Thibaut Regard et Noa Nakaitaci retrouvent une place de titulaire aux dépens de Saia Fainga’a, Charlie Ngatai et Xavier Mignot. À noter que sept joueurs débuteront dans le XV de départ de Pierre Mignoni pour la cinquième fois d’affilée (Ivaldi, Chiocci, Bamba, Rodda, Bastareaud, Tuisova, Arnold).

🔥 Lyon / Bayonne c'est demain !

Coup d'envoi à 17h00 au Matmut Stadium de Gerland.



🔴⚫️Découvrez la compo des Rouge et Noir retenue par Pierre Mignoni et son staff pour ce choc à domicile.https://t.co/VUsMZdSC0i#LOUAB #TEAMLOU #TOP14 pic.twitter.com/3l3UmSTDK2 — LOU Rugby (@LeLOURugby) October 17, 2020

De leur côté, les Bayonnais, huitièmes au classement, vont tout faire pour tenter de créer l’exploit en s’imposant au Stade de Gerland. Les Basques en sont capables. Lors de la 3e journée, ils ont notamment battu les Parisiens du Stade Français sur la pelouse de Jean Bouin.