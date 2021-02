Top 14 : le LOU veut retrouver de l’élan

Après deux défaites sur les deux week-ends derniers (Pau et Clermont), le LOU, 7e du Top 14, doit à tout prix éviter de chuter à nouveau. Mais le défi sera de taille à la Défense Arena de Paris, où le Racing, 2e au classement, attend avec confiance les hommes de Pierre Mignoni.



Incapables d’inscrire le moindre essai vendredi dernier à Clermont (26-18), le club rhodanien va devoir réaliser une grande partition pour battre un prétendant au titre.



Ce samedi, le LOU se déplace chez des Franciliens qui restent sur deux succès étriqués contre la Rochelle et Montpellier. Aux Rouges et Noirs de provoquer leur destin.



Top 14 (16e journée)

Samedi 13 février : Racing 92 – LOU (17h)

#LOUR92 Le XV Rouge et Noir ! 🔥



Découvrez la composition d'équipe du LOU Rugby pour affronter demain le @racing92 … avec des retours de poids et une grande première ! 👶🐺 pic.twitter.com/mbsQabJaVL — LOU Rugby (@LeLOURugby) February 12, 2021