Top 14 : le LOU vise la qualification pour les phases finales contre La Rochelle

Le LOU (8e) reçoit le Stade Rochelais (4e) ce dimanche soir (21h05) au stade de Gerland à l’occasion de la 26e et dernière journée du Top 14. Les Lyonnais visent la qualification et doivent impérativement s’imposer avec le bonus offensif pour participer aux phases finales.



À deux joueurs près, Pierre Mignoni a reconduit la même équipe victorieuse contre Toulon en finale de la Challenge Cup. Le Géorgien Davit Niniashvili (commotion) et le 3e ligne Patrick Sobela sont remplacés respectivement par Xavier Mignot et Colby Fainga’a.



De son côté, La Rochelle fait tourner son effectif. Seuls cinq titulaires de la finale de Champions Cup seront titulaires ce dimanche. Gregory Alldritt et Jonathan Danty font partie des principaux absents. Il y aura donc un coup à jouer ce dimanche pour les Lyonnais devant le public du stade de Gerland.

La composition du LOU :

🐺 Ils représenteront le LOU Rugby face au Stade Rochelais avec un seul objectif : la qualification !



Découvrez la compo de l'équipe retenue par le staff lyonnais pour ce choc.



La composition du Stade Rochelais :