Toulouse – OL : l’avant-match (en direct sur Tonic Radio)

La passe de trois ?

Après avoir réussi contre Rennes (3-1) pour la première fois depuis le 1er février 2022 (OL-OM : 2-1) à gagner un match après avoir été mené, Lyon va-t-il aussi parvenir pour la première fois depuis cette date à remporter trois rencontres de championnat d’affilée ? A l’époque, avant Marseille, l’équipe de Peter Bosz avait dominé Troyes (0-1) et Saint-Etienne (1-0).

En gagnant pour la troisième journée d’affilée, l’OL mettrait un coup de pression à ses concurrents en revenant à égalité de points avec Rennes (qui recevra Reims samedi) et en talonnant de deux points le cinquième, Lille (qui accueillera Montpellier dimanche). Pour rappel, la cinquième place offre une qualification pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.

Laurent Blanc : une troisième victoire d’affilée en L1 serait une première cette saison

L’OL performe en déplacement

Depuis la reprise après la Coupe du Monde, l’OL a gagné cinq de ses huit déplacements, pour deux nuls et une défaite (à Auxerre). Les Gones restent bien sûr à l’extérieur sur un succès maîtrisé au Parc des Princes contre le PSG (0-1). Néanmoins, sur l’ensemble du championnat, Lyon n’est pour l’instant que la huitième équipe à l’extérieur (six victoires, trois nuls, six défaites). De son côté, le TFC reste sur trois défaites de suite en L1 à la maison : Marseille (2-3), Clermont (0-1), Lille (0-2). Toulouse a perdu cinq matchs sur quinze au Stadium cette saison en championnat.

Selon Lepenant, le TFC aura sans doute aussi un peu à la tête à sa finale de coupe de France contre Nantes le 29 avril

Sans Barcola, Lovren de retour

L’OL sera privé de son jeune attaquant en pleine bourre Bradley Barcola, suspendu. Laurent Blanc ne pourra pas le remplacer par Amin Sarr, toujours indisponible. Jeffinho aura peut-être pour la première fois sa chance en tant que titulaire en Ligue 1.

🦁 Notre coach Laurent Blanc a retenu un groupe de 21 joueurs pour le déplacement à Toulouse ce vendredi à 21h. 🔴🔵#TFCOL pic.twitter.com/n73BTcz74r — Olympique Lyonnais (@OL) April 13, 2023

Julien Huët

