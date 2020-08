Tour de France 2020 : départ ce samedi de la 107e édition !

Initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, le Tour de France débutera finalement le 29 août et s’achèvera le 20 septembre en raison du virus toujours présent dans l’Hexagone. Il respectera toutefois le parcours complet prévu ainsi que le profil des principales étapes.



De Nice au Grand Colombier, en passant par La Planche des Belles Filles, le parcours de la Grande Boucle sera d’un niveau élevé, si la difficulté se mesure au pourcentage de dénivelé positif englouti par le peloton. Comme l’an dernier, les organisateurs ont concocté un tracé nerveux et exigeant, avec beaucoup de moyenne montagne (Massif central, Jura, Vosges) et des passages en très haute altitude (dans les Alpes et les Pyrénées).



Après Fleurance (1977, 1979), Nice (1981), San Sebastian (1992), Monaco (2009) et Porto-Vecchio (2013), le Tour de France s’élancera pour la 7e fois du grand sud en 2020 et fera son retour à Nice. Les coureurs partiront pour 3 470 kilomètres répartis sur 21 étapes. Les sprinteurs devront très précisément cibler leurs efforts, tant le profil général de cette édition va mettre à mal les organismes par son relief accidenté dès la première semaine. Une entrée en matière inédite qui annonce trois semaines de compétition très intenses en fin d’été, une première.



Liste des favoris : Egan Bernal, Primoz Roglic, Thibaut Pinot, Tadej Pogacar, Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Mikel Landa, Guillaume Martin, Tom Dumoulin, Daniel Martinez, Richie Porte, Richard Carapaz.