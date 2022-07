Tour de France 2022 : le Français Guillaume Martin abandonne après son test positif au Covid

Après avoir été testé positif au Covid ce dimanche, le Français Guillaume Martin (Cofidis, 14e au classement général) a été contraint à l’abandon, avant le départ de la neuvième étape entre Aigle et Châtel. C’est le troisième coureur à quitter la compétition pour cette raison après les abandons de Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) et de Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) ce samedi.



Guillaume Martin avait terminé huitième du classement général lors de la dernière édition du Tour de France. Le grimpeur pensait pouvoir faire mieux et briller lors des deux prochaines semaines. “J’avais de bonnes sensations à l’arrivée à Lausanne et une heure après, j’apprenais que j’allais sans doute devoir abandonner le Tour. C’est frustrant dans la mesure où je n’ai pas de symptômes, je me sens bien, preuve en est avec mes performances lors des deux dernières étapes. Je sentais même que je montais en pression physiquement et qu’il y avait de belles choses à faire sur la suite de ce Tour, sur des étapes qui me convenaient mieux. Tout allait bien jusque-là, j’avais évité les chutes sur cette première semaine de Tour. Donc j’arrivais enfin sur un terrain ou je savais que j’allais me faire plaisir. La situation actuelle en a décidé autrement.”