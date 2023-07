Tour de France 2023 : Adam Yates remporte la première étape et prend le maillot jaune

Le Tour de France édition 2023 est parti ce samedi 1er juillet depuis Bilbao au Pays basque en Espagne pour une première étape de 182 km dont l’arrivée était également située à Bilbao. Et c’est le coureur Adam Yates de l’équipe UAE Team Emirates qui a remporté cette première course. Le tout juste devant son frère jumeau Simon Yates de la Team Jayco Alula. Trois Français se sont classés dans le top 10 de cette première étape : Thibaut Pinot 4e (Groupama – FDJ), Victor Lafay 6e (Cofidis) et David Gaudu 10e (Groupama – FDJ). Ce dimanche la deuxième étape restera intégralement en Espagne et reliera Vitoria-Gasteiz à Saint-Sébastien pour une longueur de 208,9 km.